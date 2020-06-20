"التعليم": دور ثان بدرجات كاملة لطالب امتحانات الثانوية العامة المريض

وجه الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، بضرورة عرض الطالب الذي تستدعي حالته الصحية على المسؤول الصحي بالمدرسة، للحفاظ على حقوق الطالب، فضلاً عن قيام رئيس اللجنة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لعدم السماح بتجمع أولياء الأمور في محيط اللجان.

وسمحت الوزارة، للطلاب الذين لا يرغبون في أداء امتحان الثانوية العامة هذا العام، في التقدم بطلب تأجيلها للعام المقبل، دون أن تحتسب من مرات التقدم، إلى شؤون الطلاب بالإدارة التعليمية التابعين لها.

كما سمحت الوزارة، بتأجيل الامتحان للطلاب إلى الدور الثاني بالدرجة الفعلية حال وجود لجنة سير الامتحان في نطاق الحجر الصحي بأي منطقة، أو إصابة الطالب أو أحد أفراد أسرته بفيروس كورونا، مع تقديم ما يثبت ذلك.

جدير بالذكر أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة ينطلق غدا الأحد، حيث يؤدي 653 ألفا و389 طالبا وطالبة، امتحان مادة اللغة العربية، موزعين على 56 ألفا و591 لجنة فرعية.