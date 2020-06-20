دبلوماسي: مصر تحذر مجلس الأمن من اتخاذ أثيوبيا لخطوات أحادية

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن أهم ما تضمنه القرار المصري بإحالة ملف سد النهضة لمجلس الأمن، هو دعوة الأطراف لاستئناف المفاوضات وفق قواعد حسن النية وقواعد القانون الدولي، ومنع اتخاد الأطراف خطوات أحادية تضر بمصالح باقي الدول ومعارضة اتفاق إعلان المبادئ، وقواعد القانون الدولي المتعلقة بالأنهار الدولية.

أضاف "حجازي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري"، على قناة "mbc مصر 2"، أن الموقف المصري يأتي في إطار التحرك المشروع الذي يكفله لها القانون الدولي عندما تتعثر المفاوضات وتصبح الأمور مهددة للاستقرار الإقليمي وللأمن والسلم الدوليين، فليس أمامك سوى الجهاز الأممي المعني بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتحميل المجتمع الدولي لمسؤولياته، وتنبيهه بأن المشهد مع التعنت الأثيوبي أصبح يهدد المنطقة بمخاطر جمة.

وأشار إلى أن الطلب المصري، كما أوضح وزير الخارجية، هو طلب لدعوة الأطراف للالتزام بالعملية التفاوضية وفقا لقواعد حسن النية، والعمل على التوصل إلى اتفاق، وإلزام الأطراف بعدم اتخاذ خطوات أحادية، وملء أثيوبيا السد بشكل أحادي، وهذه هي فحوى الشكوى المصرية.