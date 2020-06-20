"عربية النواب": متمسكون بحل أزمة سد النهضة سلميا رغم التعنت الإثيوبي

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن لجوء مصر لمجلس الأمن لحل أزمة سد النهضة يأتي في إطار ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي بحكمة وكفاءة واقتدار.

وقال "أباظة" فى بيان له اليوم، إن مصر الدولة الكبيرة والمهمة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، تؤكد حسن نيتها وأنها لا تزال تتمسك بالحلول الدبلوماسية والسلمية بشأن ملف سد النهضة، على الرغم من مماطلة الجانب الإثيوبي وتعنته، مما أدى إلى فشل المفاضات الثلاثية الأخيرة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وكذلك المفاوضات التي تمت بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.

وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، ببيان مصر لمجلس الأمن بشأن سد النهضة مؤكدا أنه بيان مهم ويوضح عدم تعديها على حق أي من الدول، فهي تتحدث عن قضية وجودية وتحافظ على حقوقها.

وقال "أباظة"، إن حديث إثيوبيا عن ملء السد بشكل منفرد هو انتهاك واضح لكل الاتفاقيات السابقة، ومصر لديها أكثر من سيناريو بديل ولكنها تحترم القوانين وهي ليست دولة عدائية، ولاسيما أنها بذلت جهودا كبيرة، ولكن كان هناك تعنت من الجانب الإثيوبي أدى إلى فشل جميع المفاوضات.

وأكد النائب البرلماني، أن مياه النيل بالنسبة لمصر وشعبها خط أحمر وقضية حياة أو موت ولا يمكن لمصر أن تتنازل أبدًا عن حقوقها التاريخية فى مياه النيل، مطالبا مجلس الأمن بسرعة التدخل واتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل الحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل.