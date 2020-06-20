المؤتمر: اتفاق المبادئ يُلزم أثيوبيا بعدم إحداث ضرر لدولتي المصب

أكد النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن لجوء مصر لمجلس الأمن بشان ملف أزمة سد النهضة، يؤكد للعالم كله حرص مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التمسك الكامل بحقوقها التاريخية في مياه النيل، وأيضا التمسك بالحلول السلمية لهذه الأزمة في ضوء السياسة المصرية المتوازنة والتي تدعو دائما إلى الحوار والتمسك بالحلول الدبلوماسية والسلمية لمختلف المشكلات.

وقال "الشريف" في بيان، إن مياه نهر النيل بالنسبة للمصريين كلهم قضية حياة أو موت، معلنا تأييده التام لتقدم مصر بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي، والذي دعت فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان، التفاوض بحسن نية، تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الأثيوبي، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

وشدد على أن اتفاق المبادىء ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويُلزم أثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.

وحذر "الشريف" الجانب الأثيوبي من اتخاذ خطوات أحادية بشأن سد النهضة، مطالبا مجلس الأمن، بأن يتخذ جميع الإجراءات التي تكفل التوصل إلى الحلول العادلة والتي تكفل عدم المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل.