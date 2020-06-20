"الغد": مصر لجأت لمجلس الأمن بسبب تعنت إثيوبيا وعدم جدوى المفاوضات

قال موسى مصطفي موسى، رئيس حزب الغد، إن قرار اللجوء إلى مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة، يأتي بعد توقف مفاوضات السد الإثيوبي بعد عقد كامل من المفاوضات عديمة الجدوى بسبب تعنت إثيوبيا.

وأضاف موسى لـ"الوطن"، أن اللجوء لمجلس الأمن جاء بسبب التعنت الإثيوبي، والتأكد من عدم جدوى المفاوضات بعد عقد كامل من المفاوضات المضنية، وحرص مصر على الاستمرار في طريق الحل السلمي حتى النهاية والتمسك بالمسار السياسي الدبلوماسي الأممي.

وأشاد موسى بموقف السودان من هذا الملف وإدراكهم الشديد لمصالح بلدهم، مشيرا إلى أن السودان ومصر دولتي مصب، ولا يجوز أن يحدث أي شئ بدون موافقتهم ولا يجوز ملء وتشغيل السد الإثيوبي على حساب شعبي مصر والسودان وبشكل يضر بحياة ومستقبل الشعبين.