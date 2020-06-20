متبرع يوفر مواصلات لنقل طلاب العلمين إلى مقار لجان الثانوية العامة

أعلن الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن إدارة العلمين التعليمية نجحت بالتنسيق مع مسؤولي مجلس المدينة، وبدعم متميز من عطية شايخ أحد عواقل مدينة العلمين، في توفير وسائل مواصلات لطلاب الثانوية العامة لنقلهم لمقار اللجان بمدينة الحمام، والتي تقع على بعد 40 كيلو متر شرق العلمين.

وقال "النيلي"، اليوم السبت، إن هناك توجيهات بشأن مواصلة تفعيل المشاركة المجتمعية مع تعليم مطروح فى مختلف الإدرارات التعليمية، لتيسير الأمور على طلاب الثانوية العامة بالمدينة، إضافة إلى العمل على توافر جميع الأجواء المناسبة لأداء إمتحانات الثانوية العامة.

وقدم "النيلي" الشكر لعطية شايخ، ومجلس أمناء إدارة العلمين التعليمية، للتعاون المتميز مع مسؤولي الإدارة التعليمية بما يساهم فى دعم طلاب الثانوية العامة.