بروتوكولات تعاون بين تعليم الغربية والصحة والأمن لتعقيم لجان الثانوية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم، عن الانتهاء من توقيع بروتوكولات مع مديرية الصحة وهيئة الطب البيطري ومديرية الأمن لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين سير الامتحانات بلجان الثانوية العامة وتعقيمها للوقاية من أخطار كورونا.

وقال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه تم رفع حالة الطوارىء وتشكيل غرف العمليات لمتابعة ماراثون امتحانات الثانوية العامة من خلال الدفع بـ 122 بوابة تعقيم وكواشف لقياس درجة الحرارة، وتنظيم عملية دخول الطلاب على مستوى اللجان بالإدارت التعليمية العشر.

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم، في تعليماته إلى مديري الإدارت التعليمية بأهمية مراعاة التهوية الجيدة وترك مسافات آمنة داخل اللجان، والتعقيم اليومي للجان وتطهير الحمامات والتأكيد على نظافتها، وتشديد الرقابة الأمنية خارج اللجان.

وكشف وكيل التعليم عن تجهيز 26 استراحة "رجال وسيدات" للملاحظين والمراقبين في مراكز ومدن المحافظة، مبينا أنه تم تخطيط جميع الملاعب بالمدارس بما يضمن ترك مسافات آمنة بين الطلاب أثناء عملية الدخول للامتحان.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الغربية ، تم وضع خطة بشأن تسفير أوراق الأسئلة والإجابة لقطاعات المنصورة والإسكندرية والقاهرة وتأمين اللجان ومحيطها بالتنسيق مع مديرية الأمن بالغربية، بجانب التنسيق مع شركة كهرباء جنوب الدلتا لتأمين عدم انقطاع التيار الكهربي أثناء أداء الامتحان.

وأشار وكيل التعليم إلى ضرورة توافر المحروقات من البنزين والسولار اللازم للسيارات بالتعاون مع مديرية التموين، فضلًا عن التنسيق مع مديرية الصحة والإسعاف للتواجد حين الطلب، كما تم التنسيق مع الطب البيطري لتعقيم لجان الامتحانات يوميا.

وكشف "حسن " أنه تم إعداد غرفة عمليات بالمديرية لتلقي شكاوى أولياء الأمور على مدار اليوم علي رقم واتس (01277343463)، وعلى الخط الساخن (3333551) من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساء.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ صباح غد الأحد 21 يونيو بجميع محافظات مصر، وتستمر لمدة شهر، بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم