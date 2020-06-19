محافظ الغربية: صيانة كشافات أعمدة الإنارة وإزالة الأبراج السكنية بالمحلة

أصدر محافظ الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة بالضرورة التنسيق مع محمد عبد الغني رئيس حي ثان المحلة لشن سلسله من الحملات الدورية لصيانة وإصلاح كشافات أعمدة الإنارة بنطاق شوارع الجمهورية وسكة زفتي حفاظا على صالح المواطنين.

كما شدد محافظ الغربية على ضرورة شن حملات من جهه مسئولي وقيادات الإدارة الهندسية للإشراف على الأبراج السكنية المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفات وتوقيع غرامات فورية وإحالتهم للنيابات العسكرية.

فى المقابل وجه رئيس حي ثان المحاسبة لمياء خليفة نائب رئيس الحي بأهمية شن حملات على الأبراج السكنية المخالفة وإزالة شدة خشبية في المهد لأعمال بناء مخالفة بالدور الثاني علوى بالعقار الكائن بشارع الإنتاج نطاق حى ثان المحلة.

كما شدد رئيس الحي على أهمية استمرار حملات النظافة والتجميل فضلا عن الدفع بعدد سيارات ولودرات والمعدات لرفع تلال القمامة بكافة المناطق السكنية وعلي رأسها نعمان الأعصر وسكة طنطا والجمهورية ومنشية البكري بنطاق الحي حفاظا صالح المواطنين.

وأشار رئيس الحي إلي ضرورة التنسيق الكامل مع مسئولي ديوان مجلس مركز ومدينة المحلة بالتنسيق مع رئيس حي أول لاستكمال خطة التطوير والرصف الجاريه خلال الفترة الحالية.