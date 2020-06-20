إعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة للتفوق لعام 2019

عقد المجلس الأعلى للثقافة، اجتماعه الـ64 والمخصص للتصويت على منح جوائز الدولة للتفوق 2019، برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي.

وأعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، أسماء الفائزين بجوائز الدولة للتفوق، وجاءت كالتالي:

الفنون

اسم المخرج الراحل محسن حلمي، وأحمد رجب منصور صقر.

الآداب

أحمد محمد أحمد بلبولة، والدكتور فوزي خضر.

العلوم الاجتماعية

الدكتور أنور مغيث، وإبراهيم الدسوقي عبدالله علي المسلمي، وحجبت الجائزة الثالثة.

وجاءت قائمة الترشيحات حسب لجان الفحص كالتالي: الدكتور أحمد رجب منصور صقر "أحمد رجب منصور"، الدكتور كريم الغزالي كسيبة "كريم كسيبة"، الراحل المخرج محسن حلمي محمد الجمال "محسن حلمي"، نسان دوس أمين "ناثان دوس".

وجاءت قائمة ترشيحات جائزة الدولة للتفوق في الآداب: مسعود فتحي عبدالمجيد شومان "مسعود شومان"، الدكتور أحمد محمد أحمد بلبولة "أحمد بلبولة"، الدكتور فوزي محمود أحمد خضر "فوزي خضر"، الدكتور مصطفى بيومي عبدالسلام "مصطفى بيومي عبدالسلام".

وقائمة ترشيحات جائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية: "الدكتور إبراهيم الدسوقي عبدالله علي المسلمي "إبراهيم عبدالله المسلمي"، الدكتور أحمد رجب محمد علي، الدكتور أنور حامد أحمد مغيث، الدكتور عبدالمنعم إبراهيم الدسوقي الجميعي "عبدالمنعم الجميعي"، الدكتور محمد سالمان محمد سالمان طايع، الدكتور مصطفى مرتضى علي محمود".

ويأتي انعقاد الاجتماع بدار الأوبرا في إطار مجموعة من الإجراءات والتدابير الإحترازية التي اتخذتها وزارة الثقافة مُمثلة في المجلس الأعلى للثقافة وبالتنسيق مع دار الأوبرا ضمانا لتحقيق أقصى درجات الوقاية للحضور من أعضاء المجلس في ظل الظروف التى تمر بها البلاد حاليا بسبب فيروس كورونا.