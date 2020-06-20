نائب برلماني: لن نسمح لإثيوبيا بتعريض حياة المصريين للخطر

أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، دعمه للخطوة التي اتخذتها الدولة بشأن التقدم بطلب إلى مجلس الأمن الدولي، حول سد النهضة، وذلك بعد تعنت الجانب الإثيوبي وتصريحات وزير خارجية إثيوبيا بشأن المضي قدما في ملء سد النهضة الشهر المقبل سواء بالاتفاق مع مصر أو دونه، قائلا: لن نسمح بهذ الأمر، ووقت الأزمة جميع المصريين جنود في أرض الميدان.

وأوضح نصر الدين، فى بيان له اليوم، أن دعوة مصر لمجلس الأمن إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية، تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك حسن النية في التعامل مع هذا الملف الحيوي، ولكن أن يقابل هذا الأمر بتعنت من قبل الجانب الإثيوبي لم ولن نسمح به على الإطلاق.

وأضاف نصر الدين، أن المصريين على ثقة بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية في هذا الملف، معلنين دعمهم وتفويضهم له في أي حلول يراها في هذا الإطار، خاصة وأن المياه تمثل قضية حياة أو موت للمصريين، ولن نسمح بتعريض حياة الشعب المصري للخطر.