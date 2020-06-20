"تعليم الدقهلية" تحذر الطلاب: هنفحص كمامتك ضد وسائل "الغش"

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، في 156 لجنة، بتوزيع بوابات التعقيم على مدخل كل لجنة، وتوفير كمامة لكل طالب يتسلمها قبل الدخول للمدرسة.

ونوه مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، بأن التعليمات الجديدة من الوزارة لا تجبر الطالب على ارتداء الكمامة التي وفرتها الوزارة إذا كان يرتدي كمامة، ولكن سيجري فحصها للتأكد من خلوها من أي وسيلة من وسائل الغش.

وتابع: "كل لجنة بها 3 كواشف عن درجات الحرارة، وفيس شيلد لكل مراقب، بالإضافة إلى انتشار الفرق طبية والأمنية للتأكد من عدم استخدام وسائل الغش الإلكترونية".

ومن جانبه قال علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن 47 ألفا و732 طالبا تقدموا لأداء امتحانات الثانوية العامة، منهم 23 ألفا بشعبة علمي علوم، و8178 بعلمي رياضة، و16 ألفا و49 بشعبة أدبي في 156 لجنة، بالإضافة إلى لجنة المكفوفين، ولجنة سجن جمصة، ولجنة المتفوقين، ولجنة مستشفى الأورام.