فوز لينين الرملي وجودة عبدالخالق واحمد مرسي بجوائز النيل

عقد المجلس الأعلى للثقافة، اليوم، اجتماعه الـ64 والمخصص للتصويت على منح جوائز الدولة للتفوق 2019، برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

وأعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، أسماء الفائزين بجائزة النيل، وجاءت كالتالي:

فاز بالجائزة في مجال الفنون، اسم الكاتب الراحل لينين الرملي، وفي مجال الآداب الدكتور أحمد علي مرسي، وفي مجال العلوم الاجتماعية الدكتور جودة عبدالخالق، وفاز بجائزة النيل، للمبدعين العرب، الفنان محمد عمر خليل من السودان.

وضمت أسماء المرشحين لجائزة النيل للمبدعين المصريين والعرب، التي رشحتها لجان الفحص:

جائزة النيل في الفنون، الفنان جورج عبدالمسيح جورج بهجوري، ولينين الرملي

وفي فرع جائزة النيل في الآداب، الكاتب محمد سلماوي محمد سلماوي "محمد سلماوي"، والدكتور أحمد علي مرسي أحمد يوسف "أحمد على مرسي".

وجائزة النيل في العلوم الاجتماعية: "الدكتور جودة عبدالخالق السيد محمد متولي "جودة عبد الخالق"، والدكتور محمد حامد إبراهيم دويدار "محمد دويدار".

وجائزة النيل للمبدعين العرب، الفنان محمد عمر خليل، والدكتور فتحي بن الهادي بن أحمد بن عبدالسلام التريكي "فتحي التريكي".