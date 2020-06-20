البابا يطالب الأقباط بالصلاة من أجل الأساقفة والكهنة

طالب البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأقباط بالصلاة من أجل الأساقفة والكهنة، وأن الله يستخدمهم وأن تكون حياتهم من أجل محبة الله، وأن الله يعينهم في كل ما يبذلونه من تضحية وخدمة.

جاء ذلك في الحلقة الجديدة التي بُثت اليوم، من برنامج "معا بنفس واحدة"، الذي يقدمه البابا، حيث تحدث خلاله عن الإصحاح الثالث عشر من "إصحاح الرسل"، قائلًا، إن اختيار الأساقفة والكهنة يكون من خلال الصوم والصلاة.

ويواصل البابا تواضروس الثاني، تقديم حلقات برنامج "معا بنفس واحدة"، الذي يعرض عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة، والقنوات الفضائية القبطية، كما أعلن المركز عن بث البرنامج على موقع "الساوندكلاود".

وتتضمن كل حلقة من برنامج "معا بنفس واحدة"، قراءة إصحاح من سفر أعمال الرسل والتأمل في إحدى آياته، ويقدم البابا دراسة مُبسطة في السفر بغرض تلمس بعض الملامح الروحية به، ومن المقرر أن يستمر البرنامج طوال فترة صوم الرسل التي بدأها الأقباط يوم الإثنين الماضي وتستمر لمدة 34 يومًا.