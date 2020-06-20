مدير تعليم القاهرة لرؤساء لجان الثانوية: صحة الطلبة أمانة في رقابكم

طالب محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، رؤساء لجان الثانوية العامة، بضرورة توفير الهدوء والراحة النفسية لطلاب الثانوية، خلال أداء الامتحانات المقرر انطلاقها غدا، ومنع الغش بكافة صوره والتصدي بكل حزم للغش.وشدد "عطية" خلال اجتماعه برؤساء لجان الثانوية على وضع جدول الامتحان، والتعليمات في أماكن واضحة باللجنة، وعدم اصطحاب الطلاب والملاحظين وجميع العاملين باللجنة التليفون المحمول، وتنفيذ التعليمات القانونية الخاصة بالامتحانات.

كما أكد لرؤساء اللجان ضرورة ضبط النفس في التعامل مع الطلبة واحتواء المواقف المختلفة.

وشدد مدير المديرية، على الانضباط والالتزام بالمواعيد، والحفاظ على سير اللجان بهدوء ودقة والالتزام بنموذج الإبلاغ اليومي عن الحالات المرضية إن وجدت، والتأكد من اكتمال الإجراءات الاحترازية للتعقيم وتطهير اللجان يوميا، وارتداء جميع الطلاب والعاملين باللجنة للكمامة، والتعقيم الذاتي من بوابة التعقيم بمدخل باب اللجنة، والتأكد من تنفيذ التباعد والحفاظ على المسافات الآمنة، وتنظيم دخول الطلاب من الساعة الثامنة والنصف وحتى التاسعة صباحا، بعد المسح الحراري، واستلام بوسترات الوقاية الخاصة وتوزيعها على الطلاب والعاملين في الفناء وتعليقها في اللجان.

وأكد أن امتحانات الثانوية العامة، أمن قومي، وأن صحة أبنائنا هي صحة بلادنا، فهم مستقبل مصر.

وأوضح رجب عبدالحكيم رئيس لجنة النظام والمراقبة، ضرورة التواصل المستمر مع غرفة العمليات بالإدارات التعليمية والمديرية والاتصال بلجنة النظام والمراقبة في أي استفسار يخص الطالب، أما بالنسبة للملاحظين والمراقبين فالاتصال بلجنة الإدارة، ويمكن تصعيد الملاحظ إلى مراقب، ولا يجوز تصعيد المراقب إلى مراقب أول، والاتصال بغرفة العمليات فورا في أي أمر يخص المراقب الأول.

شارك فى الاجتماع مجدي الجيار مدير عام إدارة الوايلي، ورجب عبدالحكيم رئيس لجنة النظام والمراقبة (كنترول الخديوية)، وخالد عبدالباري مدير المركز الرياضي ومشرف الاستراحات.