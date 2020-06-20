"التعليم": حضور طلاب الثانوية إلى اللجان قبل بدء الامتحانات بساعتين

أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، ضرورة حضور طلاب الثانوية العامة قبل بدء الامتحان بساعتين (الساعة 8 صباحًا)، والصعود للجان الفرعية في تمام الـ10 صباحًا، على أن يجري توفير أماكن مفتوحة لانتظار الطلاب، ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب، والحفاظ على التباعد أثناء التوافد على لجان الامتحان، والتأكد من استلام الطالب لأدوات التعقيم.

جدير بالذكر أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة ينطلق غدا الأحد، حيث يؤدي 652 ألفا وو289 طالبا وطالبة، امتحان مادة اللغة العربية، موزعين على 56 ألفا و591 لجنة فرعية.