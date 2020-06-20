أونلاين.. مراجعة ليلة امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة

يستعد طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان اللغة العربية غدًا الأحد بلجان الامتحانات في مديريات التعليم المختلفة، وتحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على بث المراجعات النهائية ليلة الامتحان للطلاب عبر منصاتها التعليمية الإلكترونية، ضمن حزمة الإجراءات لتطوير التعليم المصري، وللوقاية من فيروس كورونا.

وتستعرض "الوطن" خطوات اجتياز طلاب الثانوية العامة مراجعة ليلة الامتحان للغة العربية عبر منصات وزارة التربية والتعليم المختلفة.

أولا منصة البث المباشر

تقدم منصة البث المباشر التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيديو لمراجعة ليلة الامتحان، كل ما سيتطلب الأمر هو دخول الطالب في الوقت المحدد وتسجيل الدخول للمنصة من هنــــــــا.

ومواعيد البث المباشر لمراجعة ليلة الامتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة كالآتي..

منصة ثانوية دوت نت

فضلا عن البث المباشر لمراجعة ليلة الامتحان، تقدم منصة ثانوية دوت نت، مراجعة ليلة الامتحان اللغة العربية، والتي تشمل على مراجعة أهم الموضوعات والأسئلة التي قد تأتي بالامتحان.

بالإضافة إلى عرض نموذجي امتحان (بوكليت) بالأسئلة المتوقعة في أفرع النحو والإملاء والبلاغة والنصوص والأدب والقراءة والتعبير، ويمكن الوصول إليها من هنــــــــا