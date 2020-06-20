"رأيت جنازتي وأنا حي".. دراما "حياة وموت" المذيع محمد السرسي

"رأيت جنازتي وأنا حي".. قالها الدكتور محمد السرسي، مقدم برنامج "حوار مع مسؤول" بقناة "الحدث اليوم" الفضائية، قبل أسبوع، خلال فيديو ظهر فيه متعجبا من شائعة وفاته بحادث سير.. لكن المفارقة أنه وبعد الفيديو بأيام، وتحديدا صباح أمس الجمعة، توفى في حادث سير، بطريق القاهرة بنها، بسبب اصطدام مقطورة بسيارته الملاكي، مما أدى لتهش سيارته وإصابته بنزيف في المخ، أدى للوفاة، وهو النبأ الذي تلقاه أبناء قريته كفر المصيلحة بالمنوفية، ببالغ الحزن، وشارك الآلاف في تشييع جنازته التي رآها حيا وحُمل فيها ميتا.

بدأت الواقعة، بتلقي العميد فوزي عبدربه، مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي، ووفاة المذيع.

وتبين من خلال الفحص، أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة على الطريق، انفصلت المقطورة بسبب كسر العريش، فأطاحت المقطورة بسيارة ملاكي، يقودها الراحل محمد السرسي، ثم انحرفت المقطورة مرة أخرى، لتقتحم معرض قطع غيار سيارات.

وتبين من المعاينة، أن السيارة النقل تحمل أرقام "ق ف ب 5346" نقل بمقطورة، تابعة لشركة نستله، قيادة "مؤمن غ ع، سن 40، سائق مقيم مركز بنها، وأن السرسي توفى إثر إصابته بنزيف داخلي بالمخ، وكسور متفرقة بالجسم.

وحصل الراحل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد والتنمية الاقتصادية، وشغل العديد من المناصب، كان أهمها مستشار محافظ المنوفية الأسبق.