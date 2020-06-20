مات بالطريقة ذاتها.. وفاة الإعلامي محمد السرسي بعد نفيه الشائعة بأيام

في واقعة أثارت حزن جميع أهالي محافظة المنوفية، لقى الإعلامي الدكتور محمد السرسي مستشار محافظ المنوفية الأسبق، والمذيع بقناة الحدث اليوم، مصرعة إثر حادث على طريق القاهرة بنها السريع بمركز طوخ، التابع لمديرية أمن القليوبية، حيث لقى مصرعه في الحال، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى طوخ، لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة، تعود إلى تلقي العميد فوزى عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي، ووفاة محمد السرسي مذيع، وتهشم معرض قطع سيارات "نقل" على الطريق.

وتبين أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة على الطريق، انفصلت المقطورة بسبب كسر العريش، فأطاحت المقطورة بسيارة ملاكى، يقودها "محمد السيد عبد الرحيم" الشهير بمحمد السرسي، مذيع فى قناة الحدث، ثم انحرفت المقطورة مرة اخرى، لتقتحم معرض قطع غيار سيارات عربات نقل.

الحادث أسفر عن مصرع قائد الملاكي، وتهشم المعرض، وتم التحفظ على المقطورة والسيارة النقل وقائدها، ونقل جثة المتوفى لمستشفى طوخ، وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بدفن الجثة، والتحفظ على النقل وقائدها، وانتداب مهندس فنى لفحص السيارة المتسببة فى الحادث.

وتبين من المعاينة، أن السيارة النقل تحمل أرقام "ق ف ب 5346" نقل بمقطورة، تابعة لشركة نستله، قيادة "مؤمن غ ع، سن 40، سائق مقيم مركز بنها، وأن السرسي توفى إثر إصابته بنزيف داخلي بالمخ، وكسور متفرقة بالجسم.

وقال محمود السرسي شقيق الدكتور محمد السرسي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن وفاته إثر حادث على الطريق السريع، راجيا من الله أن يتغمده بواسع رحمته، فيما سادت حالة من الحزن بين أبناء محافظة المنوفية، بعد التأكد من وفاته، لما كان يتميز به السرسي من محبة بين المواطنين، وكان لا يتواني عن تقديم كل العون لمن يحتاج مساعدته.

وكان الدكتور محمد السرسي، نفى قبل وفاته بعدة أيام، عبر فيديو علي صفحته الشخصية علي موقع فيس بوك، ما تردد عن شائعة وفاته في حادث مروع، متعجبا: "رأيت جنازتي وأنا حي"، فيما آثار الإعلان عن وفاته بنفس الطريقة، حالة من الصدمة لدي محبي "السرسي"، الذي قدم حلقة تلفزيونية قبل وفاته مساء يوم الوفاة، مع الدكتور أحمد شيرين فوزي محافظ المنوفية الأسبق.

ويعد الدكتور محمد السرسي، من مواليد قرية كفر المصيلحة التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد والتنمية الاقتصادية، وشغل العديد من المناصب، كان أهمها مستشار محافظ المنوفية الأسبق.