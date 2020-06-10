إصابة 10 بينهم 7 أطفال من أسرة واحدة في حادث مروري ببني سويف

أصيب 10 أشخاص بينهم 7 أطفال من أسرة واحدة، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بعد بوابة بني سويف.

وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وتبين أن المصابين هم: خلف طه أحمد، 40 سنة، سائق، مصابا باشتباه كسر بالساق الأيمن، نجوى عادل عبد الحميد، 36 سنة، مصابة بسحجات بالجسم، عمر خلف طه 6 سنوات، مصابا بكدمات بالجسم، طه خلف طه 8 سنوات، مصابا بسحجات بالجسم، نبيله خلف طه، 3 سنوات مصابة بسجحات.

كما نقلت سيارات الإسعاف شهد خلف طه 18 سنة، طالبة مصابة بجروح وسحجات، شمس خلف طه، 9 سنوات مصابة بجرح قطعى بالجبهة نحو 3سم، مالك خلف طه 8 شهور، مصابة بسحجات، عبد الله وحيد عادل، 9 سنوات مصابا باشتباة ما بعد الارتجاج، رحمة طلعت طه 13 سنة، طالبة مصابة بجروح وسحجات وجميعهم مقيمون بمحافظة المنيا.

جرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي.