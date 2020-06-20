مصرع ربة منزل وإصابة 5 في حادث مروري بـ"صحراوي البحيرة"

لقيت ربة منزل مصرعها، فيما أصيب 5 آخرون بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، بدائرة مركز وادي النطرون في محافظة البحيرة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، لتقديم الإسعافات الطبية لهم.

وتلقى مأمور مركز شرطة وادي النطرون، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 77، اتجاه القاهرة ووجود مصابين.

بالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من رحمة خالد ربيع، 29 سنة، المعتصم بالله محمود إسماعيل، 29 سنة، مهاب مجدي عبدالحي، 26 سنة، ديما مهاب مجدي سنتان، محمود معتصم محمود، ٥ سنوات، ووفاة أسماء خالد ربيع، 29 سنة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.