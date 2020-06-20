السيسي: قوى خارجية تسيطر على الميليشيات لعدم وقف إطلاق النار في ليبيا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه رغم الترحيب والتأييد من القوى المعتدلة والأطراف الإقليمية والدولية لمبادرة القاهرة فإن قوى خارجية داعمة بقوى للميليشيات المتطرفة والمرتزقة تسيطر على قرار أحد أطراف النزاع، ةلم تسمح بوضع قرار وقف إطلاق النار موقع التنفيذ.

وأضاف الرئيس، خلال كلمته، أن دلك دفع بمزيد خرف القرارات الدولية وانتهاك سيادة الدولة الليبية بنقل السلاح والمرتزقة وتوجيه رسائل عدائية لدول الجوار وهو ما سجلته التقارير الأممية والأطراف الدولية المراقبة للحدود الليبية.

وتابع: "ويزيد على ما تقدم الاستعداد من الميليشيات والمرتزقة بأوامر ودعم قيادات القوى الخارجية والتي باتت لا تخفى على أحد بعد تداولها على وسائل الاعلام للاعتداء المباشر على مقدرات الشعب الليبي وتقدما شرقا لتهديد حدودنا الغربية ومصالحنا بشرق المتوسط".