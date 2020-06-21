الطقس اليوم الأحد 21-6-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري وعلى السواحل الغربية، وتقدم "الوطن" حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، على مصر وبعض البلدان العربية، وفقا للهيئة المنوطة بإصدار توقعات الطقس على البلاد.

الطقس في مصر

وأضاف الخبراء أنّه سيسود طقس حار على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد.

وعن حالة الرياح ستكون معتدلة نهارًا تنشط أحيانًا على القاهرة مثيرة للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة والصحراوية ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية، وستكون نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة غربًا، وستكون الرياح معتدلة على السواحل الشرقية.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيهما من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية على المتوسط، وشمالية غربية على الأحمر.

الطقس في السعودية

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير، جازان.

الطقس في الكويت

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يسود طقس حار نهارًا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 26 كم/ساعة، فيما يسود طقس مائل للحرارة ليلًا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة.