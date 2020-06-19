"الأرصاد": ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا والعظمى في القاهرة 34

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس سيشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة بكافة المحافظات، غدا، بحيث يكون مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، لطيفا خلال ساعات الليل، مع هبوب رياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما توقع الخبراء أن يبقى الطقس معتدلا على السواحل الشمالية للبلاد، والرياح نشطة أحيانا تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، بينما يكون حارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون الرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون الطقس على شمال الصعيد مائلا للحرارة نهارا ولطيف ليلا، بينما يكون الطقس حارا على جنوب الصعيد يصاحبه رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من جنوب غرب البلاد.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 22، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 21، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 26، وعلى شمال الصعيد 35 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 28.