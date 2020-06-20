الجيش الليبي: مصر هي الشريك الحقيقي للأمن في ليبيا

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، إن مصر هي الشريك الحقيقي لتحقيق الأمن في ليبيا وليس تركيا، متابعا: "مصر واعية لخطورة التدخلات الخارجية في ليبيا والتهديدات الإرهابية"، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وتابع المحجوب: "تركيا تسعى لتحقيق أهداف اقتصادية من تدخلها في ليبيا، وتسعى للسيطرة على الثروات الليبية، وتزايدت أعداد المرتزقة بشكل كبير في ليبيا لدعم تنظيم الإخوان".

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الشعب الليبي إذا تحرك وطالب مصر بالتدخل، فإن هذا الأمر سيكون إشارة للعالم على أن مصر، وليبيا بلد واحدة ومصالح واحدة وأمن واستقرار واحد.

وأضاف السيسي خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، ورده على ممثل القبائل الليبية: "يخطئ من يظن او يعتقد أن حلمنا ضعف، ويخطئ من يعتقد أو يظن أن الصبر تردد، لا والله، إحنا صبرنا صبر لاستجلاء الموقف"