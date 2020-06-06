صحة القليوبية: المحافظة سجلت 3253 حالة إصابة بكورونا حتى أمس

كشفت الإحصائيات الرسمية بمديرية الصحة بالقليوبية، حصرا بالإصابات المؤكدة ومخالطينهم، وحالات الوفاة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد كوفيد19، حتى أمس، أن إجمالي المصابين من أبناء المحافظة، بلغ 3253 حالة إيجابية أصيبت بالفيروس وخضعت للعلاج، و201 حالة وفاة.

وأوضحت أن إجمالي الحالات المكتشفة أمس فقط، 145، وإجمالي الحالات المؤكدة المكتشفة عن طريق مستشفيات القليوبية 2752، وإجمالي الحالات المؤكدة عن طريق مستشفيات محافظات أخرى 459، وإجمالي الحالات التابع محل سكنهم للقليوبية 2991، واجمالي الحالات الجاري متابعة حالة مخالطينهم بالقليوبية 1532، وإجمالي عدد منازل المخالطين بالقليوبية 601.

كانت وزارة الصحة، أعلنت محافظة القليوبية من أعلى 3 محافظات في معدلات الإصابة بالفيروس، بعد محافظتي القاهرة والجيزة.

وناشدت المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الإصابة، وتشكل بؤر بنها وطوخ وشبرا الخيمة والقناطر، إحدى أهم البؤر التي أدت لارتفاع نسب الإصابات نتيجة الاستهتار وتراخي إجراءات تنفيذ الحظر، وتأخر فض الأسواق والزحام الشديد من الأهالي في الأسواق والتجمعات، التي لاتنتهي في المصالح الحكومية، وماكينات الصرف الآلي ومكاتب البريد، ما يزيد من احتمالات الإصابة بالعدوى.