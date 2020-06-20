توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شديد الحرارة ورياح تصل حد العاصفة غربا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الالكتروني الرسمي توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الثلاثة أيام المقبلة في الفترة من 21 إلى 23 يونيو.

إذ من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة، غدًا، بشكل ملحوظ ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة وتصل لحد العاصفة غربًا كما تؤدي لاضطراب الملاحة على البحر الأحمر.

وتقل درجات الحرارة تدريجيًا، يوم الإثنين، ليسود طقس حار نهارًا لطيف ليلًا وتتكون الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على بعض المناطق والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وتوالي درجات الحرارة انخفاضها، يوم الثلاثاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا، وتتكون الشبورة المائية الخفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة خلال الأيام الثلاثة المقبلة:

طقس الأحد 21 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 28.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 30.

طقس الإثنين 22 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 22.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 27.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45، والصغرى 30.

طقس الثلاثاء 23 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 28.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45، والصغرى 32.