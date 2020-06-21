يوميات كورونا في الخليج.. ارتفاع إجمالي الإصابات في السعودية إلى 15423

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 8.809.092 ، فيما وصل إجمالي الوفيات 463.587، بينما بلغت حالات الشفاء منه 4.658.621 حالة، إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي نشر في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول منظمة مجلس التعاون الخليجي.

ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكوّنة من ست دول عربية تطل على الخليج العربي وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية، هي السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس السبت، تسجيل 3941 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد ليصبح الإجمالي 154233 حالة، مؤكدة أنه تم تسجيل 3153 حالة تعافي ليصبح إجمالي المتعافين 98917 حالة كما تم تسجيل 46 حالة وفاة ليصبح إجمالي الوفيات 1230حالة .

وكشفت الوزارة السعودية، ان عدد الحالات النشطة بلغ 54086 فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 1955 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة، أمس السبت، تسجيل حالة وفاة واحدة من جراء الإصابة بكورونا المستجد، ليصل عدد حالات الوفاة إلى 94 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت الوزارة القطرية، في بيان، إنه تم تسجيل 1026 حالة إصابة بالوباء ليرتفع الإجمالي إلى 86488، مشيرة إلى تسجيل 1354 حالة شفاء ليصل إجمالي الحالات إلى 66763 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في الإمارات إلى 301 حالة

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 388 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد من جنسيات مختلفة، بعد إجراء أكثر من 34 ألف فحص جديد على فئات مختلفة.

وأكدت الوزارة الإماراتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وأن مجموعات الحالات المسجلة 44 ألفا و533 حالة.

وأشارت الصحة الإماراتية، إلى وفاة مصاب، ليبلغ عدد الوفيات 301 حالة، كما لفتت الوزارة إلى شفاء 758 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء 31 ألفا و754، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل حالتي وفاة بكورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 59 حالة إضافة إلى تسجيل 486 إصابة جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت الوزارة البحرينية، في بيان عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن حالتي الوفاة تعودان لشخصين كانا قد أصيبا بالفيروس، مضيفة إن من بين الإصابات الجديدة 270 حالة هي لعمالة وافدة و212 حالة لمخالطين و4 حالات قادمة من الخارج.

وأوضحت الصحة البحرينية، أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 15287 حتى الآن بعد تسجيل 591 حالة وعدد الحالات القائمة بلغ 5570 حالة.

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عمان إلى 28566

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 896 إصابة جديدة بالوباء منها 391 حالة لعمانيين، و505 حالات لغير عمانيين، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 28566 و128 وفاة وتماثل 14780 للشفاء.

وذكرت الوزارة العمانية، أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 2448، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

الكويت تقترب من 40 ألف إصابة بالوباء

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 467 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 39145 حالة، في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة أثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 319 حالة. وبلغت حالات الشفاء من الوباء 30726 حالة بعد تعافي 536 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، إن حالات الإصابة الـ467 السابقة تضمنت 268 حالة لمواطنين كويتيين و199 حالة لغير الكويتيين، مشيرا إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 180 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8100 حالة.

وأوضح السند، حول مراكز الحجر الصحي المؤسسي: بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ24 ساعة الماضية 53 شخصا، مضيفا أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 2224 مسحة.

وأشار المتحدث الكويتي، إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 351636 ألف فحص.