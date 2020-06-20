مصر تواصل مبادراتها الصحية للمواطنين بـ"متابعة الأمراض المزمنة"

في خضم معركة مصر ضد وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، شرعت الدولة لمواصلة مبادراتها لتوفير الغطاء الصحي للمصريين، ومن هنا كان الإعلان أمس الجمعة عن ميلاد رافد جديد من مبادرة 100 مليون صحة الرئاسية واسعة النطاق، التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أتاحت حتى الآن للمصريين فرصة التحليل والكشف المبكر والعلاج المجاني لفيروس سي الكبدي والأمراض غير السارية، والسمنة والتقزم والأنيميا، والكشف عن سرطان الثدي، ودعم صحة المرأة، والكشف المبكر عن ضعاف السمع، ومبادرة القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية، وتوجتها بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وجاء الرافد الجديد لمبادرة 100 مليون صحة، تحت اسم "متابعة وعلاج الأمراض المزمنة"، وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنّ الهدف منها دعم وتشجيع المرضي أصحاب الأمراض المزمنة وحثهم على مواصلة استكمال علاجهم، ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، إضافة إلى القوافل العلاجية بمحافظات الجمهورية.

وكشفت زايد، عن أنّه سيتم تفعيل العمل بالمبادرة الرئاسية بداية من الأسبوع المقبل في 8 محافظات تبدأ بـ(القاهرة والجيزة والقليوبية)، وتستكمل في محافظات (الفيوم، المنوفية، الشرقية، الإسكندرية والبحيرة) على مدار الأسبوع المقبل، لتقديم الخدمة الطبية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة، وتقليل نسب الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض.

ويتم ذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن مع اتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية، ما يؤدي لاستمرار انخفاض صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة، نتيجة عزوفهم عن متابعة حالتهم الصحية بالمستشفيات خوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية.

وتشمل المبادرة إطلاق القوافل الطبية بمراكز الشباب في الأحياء والقرى، إذ يتلقى أصحاب الأمراض المزمنة الخدمات الطبية اللازمة، وإتاحة صرف الأدوية بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي، وسيتم توفير الأطقم الطبية والإدارية اللازمة لتقديم ذات الخدمات المقدمة بالمستشفى لتوقيع الكشف الطبي وتجديد أو إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وناشدت الوزارة المرضى أصحاب الأمراض المزمنة، التوجه لأقرب وحدة صحية أو مركز طبي أو مستشفى لمتابعة حالتهم الصحية، وصرف العلاج لمدة تكفي 3 أشهر مقبلة، مشيرة إلى أنّه يمكن للمواطنين التوجه لإجراء الأشعة والتحاليل والفحوصات اللازمة في أقرب مركز أو معمل خاص، تيسيرًا على المواطنين، إذ يتم التعاقد مع المراكز والمعامل مثلما جرى في مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية (100 مليون صحة).

وتأتي المبادرات، في إطار حرص الحكومة على النهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وفي إطار توجيهات الرئيس السيسي، التي تهدف لبناء الإنسان والاهتمام به ورعايته، جنبا إلى جنب لما تقوم به الدولة من إصلاحات وتنمية على جميع المستويات، ووضع الحكومة للصحة والتعليم على قائمة أجندة أولوياتها منذ توليها المسؤولية.

وبحسب ما أكده، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، فحملة (100 مليون صحة) إحدى أهم المبادرات الرئاسية، التي حققت نجاحات كبيرة في الكشف المبكر عن فيروس سي لملايين المصريين، إضافة للأمراض غير السارية، كما أسهمت في تخفيف المشكلة المزمنة لقوائم الانتظار بشكل ملحوظ.

والأمراض المزمنة، هي أمراض تدوم فترات طويلة وتتطور بصورة بطيئة عموما، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان والأمراض التنفسية المزمنة والسكري، وتأتي الأمراض المزمنة في مقدمة الأسباب الرئيسية للوفاة في شتى أنحاء العالم، إذ تقف وراء 63 % من مجموع الوفيات، وبلغ عدد الوفيات بسبب الأمراض المزمنة في عام 2008 ، 36 مليون نسمة، كان 29% ينتمون إلى فئة الأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن 70 عاما وكان النصف ينتمي إلى فئة النساء.