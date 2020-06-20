"السلام الطبية" تكشف سبب إطلاق مبادرة "100 مليون صحة"  

تحدثت الدكتورة ناهد صلاح، مدير عام أول منطقة السلام الطبية، عن انطلاق مبادرة "100 مليون صحة" لعلاج الأمراض المزمنة في 8 محافظات، قائلة إنه سيتم صرف العلاج للمرضى لمدة 3 أشهر على نفقة الدولة، حيث تلاحظ في الآونة الأخيرة أن نسبة الوفيات الخاصة جراء فيروس كورونا معظمها لأشخاص كانوا يعانون من أمراض مزمنة.

وأضافت "صلاح" خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على شاشة التلفزيون المصري، أنه لتجنب تلك المشكلة سيتم صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، لافتة إلى أنه تم صرف الأدوية مند شهر فبراير الماضي ولمدة 3 أشهر، ولكن لاحظنا أن عدد المترددين لصرف الدواء انخفض بالمستشفيات خوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، قررت صرف الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة في المراكز، مضيفة أنه يمكن تواصل المواطنين مع المستشفيات الصحية والمراكز والقوافل المتحركة عن طريق تطبيق "صحة مصر" حيث يشير التطبيق إلى أقرب مركز صحي قريب لمسكنه.

وأكدت أنه تم توفير أخصائيين في المراكز الصحية للكشف عن المواطنين، ومن خلال اللجنة الثلاثية سيتم تحديد العلاج اللازم لكل مريض لصرف العلاج بصيدلية المراكز، لافتة إلى أن كل المتواجدين يتخذون الاجراءات الصحية.