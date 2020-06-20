متحدث الرئاسة ينشر صورا لتفقد الرئيس السيسي للوحدات الجوية المقاتلة

نشر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صورًا لتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتفقد الرئيس الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية صباح اليوم وذلك عبر صفحة المتحدث الرسمي للرئاسة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شهد اصطفاف عناصر قوات المنطقة الغربية العسكرية وألقى كلمة تناول خلالها الأزمة الليبية وتحدث عن أزمة سد النهضة ووجه رسالة للشعبين المصري والأثيوبي كما استمع إلى كلمة ممثل القبائل الليبية والذي طلب من جمهورية مصر العربية حماية الشعب والقبائل الليبية من الاعتدادات التي يتعرضون لها.