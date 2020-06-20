عكاشة: القوات المسلحة على درجة عالية من الجاهزية لمجابهة أي تهديدات

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن ملف ليبيا والحل السياسي لمستقبلها يعد هو الحل الذي تؤمن به الدولة المصرية وبذلت وستبذل فيه جهودا كبيرة وواسعة والانحياز للحلول السياسية على الإطلاق لا يلغي إحساسنا بالمخاطر والشعور بالتهديدات وأن هناك درجة عالية جدا من الجاهزية والاستعداد لمجابهة هذه المهددات من قبل القوات المسلحة المصرية وهي عقيدة راسخة لدى الجيش المصري.

وأضاف عكاشة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية صدي البلد، أن الشرعية الدولية تعطي الحق للدولة المصرية بقوتها العسكرية أن تكون حاضرة في أي منطقة تشعر فيها بأنها مهددة على حدودها السيادية وذكرت خط أحمر واضح ومباشر من الرئيس وتحدث عن خط سيرد الجيفرا باعتباره خطا أحمر لن تسمح مصر بتهديده باعتباره عمقا استراتيجيا لمعادلة الأمن القومي المصري.

وتابع أن المساحة العسكرية التي حددها الرئيس والتي جاءت على لسان السيد قائد المنطقة العسكرية الغربية وهو يتقدم أمام الرئيس بكشف حساب لجاهزية القوات والأبطال المتواجدين على هذا الخط الاستراتيجي الغربي وأنهم منذ عام 2011 وهم يحملوا عبء كبير من أجل تأمين حدودنا الغربية واليوم هم على درجة كبيرة منةالجاهزيى ليقوموا بأي مهام يتم تكليفهم بها من القيادة السياسية وفق ما يترئي لها من مهددات سواء داخل الوطن أو حتى خارجه.