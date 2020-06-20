منها فحص الكمامة.. محاولات الدولة لمنع الغش بامتحانات الثانوية العامة

ساعات قليلة تفصلنا عن امتحانات الثانوية العامة، التي تختلف في عامها الحالي عن السنوات السابقة، من ظروف انتشار فيروس كورونا، وإجراء احتياطات عديدة لمنع أي عدوى خلال الامتحانات، لكنها شهدت أيضا عدة جهود لمنع محاولات الغش بين الطلاب.

جهود عديدة تبذلها الدولة بهدف منع أي محاولات للغش خلال امتحانات الثانوية العامة، وكان آخرها اليوم، بعدما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، أن التعليمات الجديدة من الوزارة لا تجبر الطالب على ارتداء الكمامة التي وفرتها الوزارة إذا كان يرتدي كمامة، ولكن سيجري فحصها للتأكد من خلوها من أي وسيلة من وسائل الغش.

لم تكن هذه أولى الخطوات التي تهدف للقضاء على أي محاولة للغش خلال امتحانات الثانوية العامة، حيث ضبطت أجهزة الأمن، أمس، طالبا بتهمة الترويج لبيع سماعات غش صغيرة الحجم، قبل امتحانات الثانوية العامة، واتخذت الإجراءات القانونية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام طالب بمنطقة المنشأة في سوهاج، بإدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ونشر مشاركات تتضمن الإعلان عن بيع سماعات للغش داخل لجان الامتحانات.

كذلك تقدم النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، حول تزايد ظاهرة الغش رغم الامتحانات الالكترونية التي تعتمدها الوزارة كنظام جديد للتعليم، وكذلك لمواجهة جائحة كورونا بعد توقف الدراسة بالمدارس.