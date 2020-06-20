تقرير.. تركيا تكشف فاتورة دعم الإرهاب في ليبيا

تسارع تركيا الخطى لإحكام قبضتها على ليبيا، حيث زار كبار مساعدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العاصمة طرابلس مؤخرا بينهم وزيري الخارجية والمالية تحت مزاعم إعادة إعمار ليبيا لمناقشة سبل التعاون في مجالات الطاقة والبناء والأعمال المصرفية، حسبما ورد في تقرير عرضته قناه مداد نيوز السعودية.

وأوضح التقرير أن الأتراك عرضوا إعادة بناء منشآت متهالكة وإرسال مستشارين للمساعدة في إعادة بناء المنظومة المصرفية كما ستقوم شركة الكهرباء التركية "كارادينيز باور" باستخدام سفنها للتخفيف من حدة نقص الكهرباء في ليبيا بتكلفة إجمالية وصلت لـ16 مليار دولار أمريكي.

وأشار التقرير إلى أن الدعم التركي لحكومة السراج أجهض إنهاء الحرب في ليبيا وأطال أمد الصراع المسلح وسيطرة الميليشيات على طرابلس ما عطل كل جهود إعادة الإعمار الدولية لتتدخل تركيا بشركاتها وتحصد ثمار دعم الإرهاب إلى جانب النفط والغاز الذي تسعى تركيا للتنقيب عليه داخل المياه الإقليمية الليبية والاستيلاء على مقدرات الشعب الليبي.