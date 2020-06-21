المصرف المتحد يقفز بصافي أرباحه إلى 1.75 مليار جنيه بنهاية 2019

حقق المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزى بنسبة 99.9% صافى ربح بقيمة 1.753 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، مقابل 1.403 مليار جنيه بنهاية العام قبل الماضى، مسجلاً نمواً سنوياً بنحو 25%.

وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن الجمعية العمومية للبنك اعتمدت نتائج الأعمال المحققة خلال 2019، فى شهر مايو الماضى، لافتاً إلى تحقيق نتائج جيدة، وتسجيل معدل عائد على الأصول بنسبة 3.8% والذى يعتبر أعلى من متوسط العائد على الأصول على مستوى القطاع المصرفى والبالغ 1.3%.

وأضاف «القاضى» أن صافى الربح طبقاً لقائمة الدخل الشامل بلغ 2.4 مليار جنيه خلال العام الماضى، بينما سجل البنك عائداً على حقوق الملكية بنسبة أكثر من 30%.

يُذكر أن رأس المال المدفوع للمصرف المتحد يبلغ نحو 3.5 مليار جنيه، ويسعى «المركزى» لبيع حصة لإحدى المؤسسات المتخصصة فى التمويل متناهى الصغر، وفقاً لما صرح به محافظ البنك المركزى، طارق عامر، فى وقت سابق. وأوضح «القاضى» أنه لا حاجة لزيادة رأسمال البنك فى الفترة الحالية، كاشفاً أن حقوق الملكية سجلت نحو 7.7 مليار جنيه، مؤكداً أن المصرف لديه الإمكانات لزيادة رأس المال المدفوع وفقاً لقانون البنك المركزى الجديد.

وكشف أن خطة البنك تستهدف زيادة محفظة التمويلات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بجانب التجزئة المصرفية لتستحوذ على 40% من إجمالى محفظة الائتمان بالبنك خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقابل ما يزيد على 30% فى الوقت الحالى.

وأشار إلى أن المصرف يعتزم احتجاز الأرباح خلال السنوات الثلاث المقبلة على الأقل، بعد توزيعات العاملين، لدعم قاعدته الرأسمالية وتعزيز قدرته على ضخ المزيد من القروض للأنشطة الاقتصادية المختلفة.