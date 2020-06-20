قبائل ترهونة تؤكد تأييدها المطلق لخطاب الرئيس السيسي عن ليبيا

أعلن مجلس مشايخ وأعيان ترهونة الليلة، تأييده المطلق لما جاء في خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن ليبيا، بحضور وفد عن القبائل الليبية.

وذكر المجلس، وفق ما نقلت قناة ليبيا، أنّه يؤيد تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة المحافظة على السيادة الليبية من خلال الدفاع عن الأمن القومي العربي.

وأكد مجلس مشايخ ترهونة أنّ وقوف مصر مع ليبيا هو تحرك مشروع وفق معاهدة الدفاع العربي المشترك، ووفق ما شهده التاريخ الليبي المصري من الوقوف صفا واحدا ضد العدو الأجنبي عبر التاريخ.

وترحم مجلس مشايح ترهونة على أرواح الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن الوطن لتحريره من بؤر الإرهاب والمرتزقة، كما حيا البرلمان الليبي والقيادة العامة على الثبات والصمود لتحقيق آمال الليبيين في بناء دولتهم والدفاع عن سيادتهم.