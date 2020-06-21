البنك الأهلي يتعاون مع "فوري" لإتاحة باقة من الخدمات الإلكترونية للعملاء

أتاح البنك الأهلى المصرى بالتعاون مع شركة فورى، تقديم العديد من خدمات الدفع الإلكترونى لعملاء البنك من خلال بوابة دفع إلكترونى، خاصة بالبنك فى إطار دوره لدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمى.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك، إن التعاون يأتى ضمن خطط واستراتيجيات البنك الهادفة لتدعيم دوره فى مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية التى تسعى لتوفير خدمات يواكب بها أحدث أساليب العمل المصرفى، وتدعيم خطط الدولة نحو الانتقال لمجتمع أقل اعتماداً على الكاش، حيث يسعى التعاون مع «فورى» إلى تشجيع حاملى البطاقات البنكية على استبدال المعاملات النقدية بوسائل الدفع الإلكترونى المتاحة فى أى وقت على مدار اليوم مع إمكانية قبول جميع بطاقات الدفع الإلكترونى.

وأشار إلى تزايد أهمية التعامل الرقمى فى الفترات الأخيرة خاصة فى ضوء انتشار فيروس كورونا المستجد، الذى يتطلب تقليل التعامل النقدى وكذا تفادى الازدحام فى أى من أماكن تقديم مختلف الخدمات مراعاة لمعايير الصحة العامة.

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إن بوابة الدفع الإلكترونى للبنك تتيح بالتعاون مع شركة فورى، العديد من الخدمات؛ منها سداد فواتير التليفون المحمول وشحن رصيد لجميع شركات الاتصالات، وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وتقديم التبرعات، وسداد اشتراكات النوادى والنقابات والقنوات التليفزيونية، وسداد أقساط الخدمات التأمينية، وسداد مخالفات السيارات، وسداد مصاريف الخدمات التعليمية، والطيران، وإمكانية الدفع من خلال التطبيق للتجار المتعاقدين مع فورى.

ومن جانبه أشار كريم سوس، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية، إلى أن تقديم خدمات الدفع من خلال بوابة الدفع الإلكترونى الخاصة بالبنك الأهلى المصرى يأتى فى إطار التعاون المشترك بين البنك وشركة فورى، حيث وصل عدد ماكينات فورى المربوطة على نظام تشغيل البنك الأهلى المصرى إلى أكثر من 90 ألف ماكينة توفر خدمة الدفع الإلكترونى عن طريق البطاقات البنكية لتعزيز توجه الدولة نحو الشمول المالى والمدفوعات غير النقدية، مشيراً إلى أن شركة فورى فى طريقها لاعتماد الدفع بخاصية رمز الاستجابة السريع QR code، وذلك بعد اجتياز كل الاختبارات اللازمة لإتاحة الخدمة على الماكينات. وقال أشرف صبرى المؤسس والرئيس التنفيذى لفورى، إن هذا التعاون المثمر مع البنك الأهلى المصرى يعد استثماراً لخدمات الدفع الإلكترونى فى القطاع المصرفى، ولا سيما البنك الأهلى الذى يحظى بالنسبة الأكبر من المتعاملين على مستوى الجمهورية.

وتابع «صبرى» أن تقديم خدمات الدفع الإلكترونى هو خطوة لاستهداف وجذب قاعدة كبيرة من العملاء على مستوى الجمهورية للتسهيل عليهم فى طرق الدفع والمعاملات اليومية والحصول على خدمات التحول الرقمى بطرق أبسط وأسرع وأكثر أماناً وخاصة فى ظل الظروف الراهنة، وذلك باستخدام جميع البطاقات البنكية للحصول على الخدمات المختلفة. ويلعب تطبيق myFawry، أيضاً دوراً ملموساً فى إتاحة خدمات الدفع الإلكترونى، حيث أتاح myFawry الدفع لأكثر من 300 خدمة من فواتير المياه، وشحن البطاقات ودفع فاتورة وشحن كارت الكهرباء، الإنترنت، التليفون، اشتراكات النقابات والنوادى والتبرعات لأكثر من 100 جهة خيرية.

ومن ناحية أخرى، قال هشام عكاشة، إن البنك يضع خطة للتوسع من خلال افتتاح عدد من الفروع والمكاتب كل عام سعياً للوصول إلى كل شرائح المجتمع وتحقيق مستهدفات الشمول المالى الذى يضعه البنك على رأس أولوياته. وأكد أن أزمة تفشى فيروس كورونا والتبعات الناتجة عنها لم تقف حائلاً أمام استمرار البنك فى تنفيذ خطته فى التوسع والانتشار الجغرافى، وهو ما يؤكد قدرة البنك والكوادر العاملة به على إدارة مختلف أنواع الأزمات والاستمرارية فى تحقيق المستهدفات بالرغم من أى صعوبات قد تواجه تنفيذها. وأضاف يحيى أبوالفتوح أن البنك استطاع افتتاح 13 فرعاً جديداً منذ بداية عام 2020 لتصل بذلك منظومة فروعه إلى 516 فرعاً ومكتباً بنهاية الشهر الحالى منتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار إلى خطة البنك الطموحة لافتتاح 20 إلى 25 فرعاً جديداً حتى نهاية العام الحالى وفقاً للخطط الموضوعة، سعياً للوصول إلى شبكة فروع قوامها 540 فرعاً تقريباً، مشيراً إلى أن الفروع الجديدة روعى فيها الاستعانة بأفضل العناصر البشرية فى البنك والكوادر التى تم تدريبها على أحدث أساليب العمل المصرفى.

وأضاف كريم سوس أن الفروع الجديدة تتباين فى أماكن وجودها لتغطية أهم الأماكن التى يحتاج العملاء إلى خدمات البنك الأهلى بها وطبقاً للكثافات السكانية فى تلك المناطق أو وجود مناطق صناعية بها بما يتطلب الاستفادة من خدمات البنك، مشيراً إلى أن البنك افتتح خلال هذا العام فروعه فى القوصية، مكتبة الإسكندرية، الشاطبى، سان جينى بكفر عبده، قنا الجديدة، كورنيش القناطر، المركز اللوجيستى بالعين السخنة، العزيز بالله، إيكونيا بالزمالك.