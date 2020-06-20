"الكمال والجمال في القرآن" أحدث مؤلفات وزير الأوقاف

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كتاب، "الكمال والجمال في القرآن الكريم" ويبرز هذا الكتاب بعض وجوه الكمال والجمال المعنوي في القرآن الكريم، من خلال حديثه عن الصبر الجميل، والصفح الجميل، والسراح الجميل، والهجر الجميل ، والسعي الجميل، والعطاء الجميل، واللباس الجميل، والكلمة الجميلة، والتحية الجميلة، والخاتمة السعيدة.

وأضاف بيان الوزارة ويبرز الكتاب بعض مواطن الكمال والجمال اللغوي في استخدام المفردة اللغوية التي لا يسد مسدها سواها، لا من المترادفات عند القدماء، ولا من حقول الاستبدال الرأسي أو الأفقي عند المُحْدَثين، ويقف على بعض مواطن الكمال والجمال في الجمل والتراكيب الأسلوبية، مبينًا أن ما حذف لا يصلح مكانه الذكر، وما ذكر لا يصلح مكانه الحذف، وعلى الجملة فهو أصدق الحديث وأجمله، وأحسن الكلام وأعذبه، وأفصحه وأبلغه، ” وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ”، ” وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا”.