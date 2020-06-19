الأوقاف عن صلاة الجمعة في مسجد السيدة زينب: تمت بلا مخالفات

ترأس الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف غرفة إدارة الأزمات والمتابعة بوزارة الأوقاف، لمتابعة مخالفة صلاة الجمع

وأكدت غرفة إدارة الأزمات، لـ"الوطن"، أنها لم تتلق أي مخالفات بخصوص فتح المساجد على مستوى الجمهورية وأن تقارير المدريات تؤكد أن كل المساجد ملتزمة بالتعليمات.

أوضحت الغرفة أنّه تم اتخاذ جميع إجراءات الحماية اللازمة للحماية والوقاية ، وتم متابعة عمليات التعقيم والتطهير اللازمة، كذلك تم إلزام جميع المصلين بمسجد السيدة زينب بارتداء الكمامة، وإحضار المصلى الشخصي، ومراعاة التباعد الاجتماعي رأسيًّا وأفقيًّا بين المصلين، وقصر الأمر على أداء الشعائر فقط، وعدم فتح دورات المياه، والالتزام بعدم المصافحة أو المعانقة، كذلك استمرار غلق الأضرحة.

واستقبلت امٌ العواجز السيدة زينب شعائر صلاة الجمعة ال١٣ منذ صدور قرار ٢١ مارس الماضي بتعليق صلاة الجماعة والجمع

وواصلت، الأوقاف، اليوم، غلق المساجد والزوايا والمصليات، على مستوى الجمهورية ومنع إقامة صلاة الجمعة بسبب وباء كورونا. واستمرت المساجد في إقامة أذان النوازل

ويتضمن جملتي "ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا.. ألا صلوا في رحالكم ظهرًا"، على نحو ما تم الجمع الماضية.