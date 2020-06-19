الأوقاف تناشد الأئمة والعاملين المعارين تسجيل بياناتهم في السفارات

أصدرت وزارة الأوقاف تنبيها للأئمة والعاملين بالأوقاف المعارين أو المتعاقدين بالخارج.

وقالت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، إنه بالنسبة للأئمة والعاملين بالأوقاف المعارين أو المتعاقدين بالخارج الذين لم يتمكنوا من النزول ويرغبون في تجديد إجازاتهم السنوية، عليهم أن يضمنوا طلب تجديد الإجازة خطابًا من السفارة المصرية يفيد بتسجيلهم بها في الدولة التي يعملون بها، مع اعتبار أن إفادة السفارة شرط لتجديد الإجازة.

وأضافت: بالنسبة للموجودين داخل مصر أثناء التجديد فلابد من تسليم صورة حديثة من جواز السفر والأصل للاطلاع عليه عند التجديد.

وأكدت الوزارة على العاملين بها سرعة تسجيل أنفسهم بالسفارة المصرية في البلد التي يعملون بها، وإحضار إفادة بذلك من السفارة عند التجديد كمستند رئيسي من مستندات التجديد.