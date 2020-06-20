بألف جنيه.. الأوقاف تنتج صندوق التعقيم الواقي لتطهير الأدوات الشخصية

أعلنت وزارة الأوقاف، أول جهاز مصري لتعقيم الأدوات الشخصية، الذي يستخدم في المساعدة في تنفيذ الإجراءات الاجترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وبحسب موقع الأوقاف، فإن الجهاز عبارة عن شكل صندوق مكعب من الألمونيوم، مزود بلمبة مخصصة للأشعة فوق البنفسجية، للتعقيم، ويساهم في تعقيم الأدوات الشخصية للمواطنين، مثل الهواتف المحمولة، وكروت الصراف الآلي وغيرها.

وتم إنتاج ميدالية الوقاية، التي تستخدم في فتح الأبواب دون لمسها، لمنع انتشار الفيروس، في ظل حالة التعايش التي أقرتها غالبية دول العالم، وتتجه مصر لتطبيقها مع بداية شهر يوليو.

ويستخدم الجهاز، في تعقيم المقتنيات التي يتم استخدامها بشكل يومي، باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

ويستخدم الصندوق، في تعقيم الهواتف المحمول وتعقيم كروت الائتمان، والمفاتيح، والنظارات الطبية والشمسية، وتعقيم الكمامات الطبية والقطنية، وكل المقتنيات صغيرة الحجم.

ويبلغ السعر ألف جنيه، وأبعاد الصندوق 30/30/25 سم، مع إمكانية التنفيذ بمقاسات مختلفة، وتحديد السعر وفقا للمقاسات المطلوبة.

يذكر أن الأوقاف، أنتجت الواقي المكتبي والكمامات القماشية، وماسك للحماية للوقاية من فيروس كورونا، ضمن منتجاتها لخطة التعايش.