فيديو.. إتمام الاستعدادات النهائية بالمدارس لاستقبال امتحانات الثانوية

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم عبر موقع "فيس بوك"، مقطع فيديو، يُظهر إتمام الاستعدادات النهائية في المدارس لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، والتي ستبدأ غدًا الأحد 21 يونيو 2020، وذلك على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأوضح الفيديو أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية وتوزيع أدوات التعقيم والوقاية اللازمة على لجان السير في جميع أنحاء الجمهورية، كما تم الانتهاء من تعقيم جميع المدارس واللجان، والانتهاء من كل الترتيبات لضمان سير الامتحانات بشكل سلس وآمن يحافظ على سلامة الطلاب.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه يتم الاطمئنان حاليا على الطرق الوقائية والإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها لدخول الطلاب اللجان وتوفير لهم أماكن قبل دخولهم من بوابات التعقيم، من أجل الحرص على مبدأ التباعد الاجتماعي.

وأضاف حجازي، أنه سيتم الكشف الحراري على الطلاب، ثم تسليمهم المعقمات والكمامات وكذلك التأكد من وجود العلامات الإرشادية للتوجه للجان وحجرة الطبيب الذي سيتم إرسال الطالب له حال شعوره بأي مرض.

ووجَّه حديثه لأولياء الأمور: "إحنا إن شاء الله ولادكم في عنينا زي ما انتم خايفين عليهم إحنا خايفين عليهم، ده إحنا بنحفظ حق الطالب في الدخول للجامعة وده كان الدافع وراء إجراء امتحانات الثانوية".