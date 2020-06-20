تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة امتحانات الثانوية العامة بالمنوفية

أنهت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، وضع اللمسات النهائية استعدادًا لبدء امتحانات الدور الأول لمرحلة اتمام الدراسة لشهادة الثانوية العامة.

وصرح أحمد سويد مدير المديرية، بأنه تم تشكيل غرفة عمليات محلية بديوان المديرية، وغرفة مماثلة بكل إدارة تعليمية، لوضع حلول للمشكلات التي قد تطرأ أثناء انعقاد لجان سير الامتحان، وكذلك في مركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة.

وأضاف "سويد" أن غرفة العمليات ستتابع وصول كراسات الأسئلة والإجابة لمقار اللجان الامتحانية بكل سهولة ويسر، ومتابعة عملية تأمين الوصول مع الأجهزة المعنية، وكذلك متابعة لجان سير الامتحان والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل بها، علاوة على متابعة وصول كراسات الإجابة لمقر لجنة النظام والمراقبة.