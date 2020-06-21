معركة "ثانوية كورونا".. كيف استعدت الإسماعيلية لاستقبال الامتحانات؟

لأول مرة في تاريخ امتحانات الثانوية العامة في مصر تأخذ الامتحانات شكل المعركة الحربية للدفاع عن صحة أبناء مصر ومستقبلها القادم، ففي الإسماعيلية وبعد دقائق من الآن يدخل 8366 طالبا وطالبة اللجان وعددها 37 لجنة رئيسية على مستوى الإدارات التعليمية الـ 8 على مستوى المحافظة.

ويقول الدكتور خالد خلف قبيصى مدير عام التربية والتعليم بالإسماعيلية، إنه تم الانتهاء من كافة التفاصيل الدقيقة لبدء الامتحانات صباح اليوم الأحد وهو أول أيام الامتحانات، وتم التنسيق مع كافة الجهات ومنها مديرية الأمن والتى تقوم بتأمين اللجان وتأمين الاستراحات على مستوى المحافظة وأيضا الكنترول وتأمين نقل الأوراق من اللجان الفرعية الرئيسية إلى الكنترول والتنسيق مع الصحة لتولى إجراءات الكشف والعزل الصحى للطلاب المشتبه فيهم وتجهيز غرف العزل باللجان وكافة الإمورالطبية.

ويقوم الطب البيطرى بأعمال التعقيم للجان قبل بدء الامتحانات وبعد الانتهاء من الامتحانات وتعقيم الاستراحات الخاصة بالمراقبين والملاحظين وعددها 36 استراحة تشمل 1392 ملاحظا ومراقبا، وتم تجهيز الـ37 لجنة رئيسية على مستوى المحافظة منهم 13 لجنة في إدارة شمال، ولجنة مدرسة المتفوقين، ولجنة النور للمكفوفين و3 لجان في إدارات كل من جنوب الإسماعيلية، وأبوصوير وفايد، و4 لجان في القصاصين والتل الكبير، والقنطرة غرب، ولجنة بـإدارة القنطرة شرق، وتم تجهيز هذه اللجان بحيث يكون عدد اللجنة 14 طالبا فقط وتوزيع بوابات تعقيم على كل لجنة

‏وأكد قبيصى على الانتهاء من إعداد الاستراحات اللازمة لإقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، حيث تم تجهيز 36 استراحة لرؤساء اللجان وملاحظي ومراقبي امتحانات الثانوية العامة موزعين على الإدارات الثمانية على مستوى المحافظة، وتوفير الاحتياجات الخاصة بالاستراحات وتم فرشها والتأكد من وجود مقومات الإعاشة والتهوية والمطابخ بالإضافة إلى تأمين اللجان من خلال التنسيق مع الشرطة في كل إدارة والتي تقم بحراسة الاستراحات وتأمين اللجان وأيضا تأمين وصول أوراق الإجابة من اللجان إلى الكنترول، وحماية الطالبات والطلبة أثناء خروجهم من اللجان.

ومن جهته قال كرم الشحات، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب ، أنة تم الإنتهاء من تجهيز 4 لجان، لإمتحانات الثانوية العامة بمركزومدينة القنطرة غرب من خلال اللجنة المشكلة من مجلس المدينة برئاسة أحمد الإسناوي نائب رئيس المركز والمدينة ، وعطية شاهرمدير التعليم الثانوي ، والدكتورة إسراء محمد ممثلة عن ادارة الصحة بالقنطرة غرب ، ودكتور محمد محسن مدير الإدارة البيطرية وتم إستلام وتركيب 4 من كبائن للتعقيم، والتأكد من تجهيزات مقرات اللجان بمدرسة يسري الشعراوي ومدرسة القنطرة غرب التجريبية ومدرسة القنطرة غرب الإعدادية بنات ومدرسة ابو خليفة الثانوية.

وأضاف والدكتورسعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنة تم توفير فرق طبية للعمل داخل لجان الامتحانات، مشيرا إلى أن الفريق الطبي سيتواجد باللجان قبل دخول الطلاب للتأكد من عملية التطهير وكذلك المرور المستمرعلى اللجان والتأكد من كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد وكذلك تقديم الخدمات الطبية اللازمة حيث تم تجهيز العيادات بكافة أدوية الطوارئ اللازمة، وتم التنسيق مع مرفق إسعاف الاسماعيلية للدفع بسيارات الإسعاف في نطاق مقار لجان سيرالامتحانات ليتم الإحالة لعدد 7 مستشفى للفرز بنطاق المحافظة تستقبل حالات الاشتباه، كما تم التنسيق لاستقبال الحالات المرضية الأخرى.