فيديو.. وزير التعليم يوجه رسالة لأولياء أمور طلاب الثانوية قبل بدء الامتحانات

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رسالة طمأنة لأولياء أمور وطلاب الشهادة الثانوية العامة قبل ساعات من بدء امتحان اللغة العربية، قائلًا :" حابب أمسي على طلاب الثانوية اللي بيحطوا اللمسات الأخيرة قبل الامتحان، وكذلك أولياء الأمور، وأطمئنهم على إجراءات تأمين الطلاب واللجان"، وذلك خلال فيديو له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال "شوقي"، إن الوزارة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة أتمت الاستعدادات الخاصة بتأمين وتعقيم اللجان على مستوى جمهورية مصر العربية بالكامل، وتم نقل في الأيام الأخيرة 100 مليون منتج خاص بالتعقيم إلى كل أنحاء الجمهورية عن طريق 3 مليون عربية نقل من بوابات تعقيم أو قفازات وكذلك 33 مليون كمامة، فضلًا عن ماسكات البلاستك للمراقبين واجهزة التعقيم المباني والفصول والمكاتب.

وتابع :" كل ده تم ،ونقلناه ووزعناه على المدارس، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والصحة و التنمية المحلية والمحافظين، ومديري المديرات في كل محافظة و المستشار العسكري في كل محافظة، و مدراء الأمن، وتم إنشاء غرف عمليات في كل محافظة، للوقوف على نجاح تلك الامتحانات".