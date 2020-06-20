قها تستعد لامتحانات الثانوية العامة بتعقيم اللجان

تابعت المهندسة أمل فوزي رئيس الوحدة المحلية لمدينة قها، اليوم السبت، تجهيز وتسليم المدارس استعدادًا لأداء امتحانات الثانوية العامة غدًا.

وتفقدت "فوزي" تطهير مدار قها الرسميه لغات، والشهيد أسامة نصار، وأجهور الثانويه بنات، ومجمع أجهور الابتدائية، كما تم أيضا تسليم الاستراحات الخاصه بالمراقبين ورؤساء اللجان.

وأشارت "فوزي" إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم رش وتعقيم الاستراحات واللجان، وتوفير المواد المطهرة والمعقمات.

فيما اصدر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تعليماته بالتنسيق بين الأمن والوحدات المحلية لمنع تواجد أي تجمعات لأهالي الطلاب والمواطنين بمحيط اللجان، مشددًا على اتخاذ أقصى درجات الحماية وكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات، وكذلك توفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة لهم.