9 آلاف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة غدا بالإسماعيلية

يؤدي 8633 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة، غدًا الأحد، امتحان اللغة العربية في 37 لجنة موزعة على 8 إدارات بمحافظة الإسماعيلية.

وانتهت المحافظة من تركيب بوابات التعقيم بجميع اللجان والاستراحات ومركز توزيع الأسئلة، إضافة إلى توزيع كافة الأدوات الطبية اللازمة من الكمامات والقفازات، تمهيدًا لتوزيعها على الطلاب والملاحظين قبل بدء الامتحان، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته، أكد كرم الشحات، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، المرور على 4 لجان لامتحانات الثانوية العامة بالمدينة، حيث تفقد الإجراءات الوقائية والاحترازية، مشيرًا إلى تركيب 4 بوابات لتعقيم الطلاب قبل دخولهم للامتحانات.