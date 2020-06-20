ضبط سائقي "توك توك" تعديا على ربة منزل جنسيا بالقليوبية

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقليوبية سائق "توك توك" وزميله، بعد اعتدائهما جنسيًا على ربة منزل كرها عنها، أثناء ذهابها رفقة نجلتها إلى مستشفى بمركز قليوب.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة قليوب من "منى م م"، 39 عامًا، ربة منزل ومقيمة بدائرة المركز، يفيد بأنه حال استقلالها مركبة توك توك وبرفقتها نجلتها، للتوجه لمستشفى، فوجئت بقيام قائد المركبة بالدخول لإحدى الأراضي الزراعية وقام بالتعدي عليها جنسيًا كرهًا عنها وبصحبته شخص آخر قام بالاتصال به، وفرا هاربين عقب ذلك، وبسؤال نجلتها رددت ذات المضمون.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما "على م س"، 32 عاما سائق توك توك، ومقيم بمركز قليوب، و"أحمد م ع"، 25 سنة، سائق توك توك، ومقيم بمركز طوخ، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3424 إداري مركز قليوب لسنة 2020، وجاري العرض على النيابة العامة.