الأوقاف تفتح باب التقدم للواعظات وخطباء المكافأة

أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التقدم للعمل واعظات متطوعات من خريجات جامعة الأزهر الشريف والمراكز الثقافية التابعة لوزارة الأوقاف، علمًا بأنه يشترط في المتقدمات ما يأتي:

خريجات جامعة الأزهر

- أن تكون المتقدمة من العاملات بالجامعة أو المعاهد الأزهرية أو معاهد القراءات، أو بأي جهة حكومية.

- اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية التي تجرى في هذا الشأن، في القرآن الكريم والفقه والسيرة النبوية والثقافة الإسلامية واللغة العربية.

خريجات مراكز الثقافة الإسلامية

- أن تكون المتقدمة حاصلة على مؤهل عالٍ على الأقل ومن العاملين بالحكومة أو القطاع العام.

- أن تكون حاصلة على شهادة من أحد مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف بتقدير جيد جدًا أو امتياز.

- اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في هذا الشأن.

على أن يكون التقدم خلال أسبوع من تاريخ نشره.

كما أعلنت الوزارة فتح باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة من خريجي مراكز الثقافة الإسلامية من حملة الماجستير والدكتوراة بالضوابط التالية:

- أن يكون من الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراة من إحدى الجامعات المصرية ومن العاملين بالحكومة أو القطاع العام.

- أن يكون حاصلا على شهادة من أحد مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف بتقدير جيد جدًا على الأقل.

- أن يجتاز الاختبارات المقررة في هذا الشأن.

على أن يكون التقدم خلال أسبوع من تاريخ نشره أيضًا.