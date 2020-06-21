المنسق الإعلامي لجامعة الأزهر يوضح أصل ومعنى كلمة "يا خراشي"

قال الدكتور حسام شاكر عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة الأزهر، والمنسق الإعلامي للجامعة، إن كلمة "يا خراشي" كانت تستخدم في إغاثة المظلوم وقضاء حوائج الناس وقد تطور مدلولها بتطور الزمان فصارت تستخدم في الدهشة والإعجاب.

وأضاف "شاكر" تسجيل مصور له حمل عنوان (المشهور قوله المجهول أصله) أن أصل الكلمة يعود للشيخ أبوعبدالله محمد جمال الدين الخراشي أول من تولى مشيخة الأزهر بفرمان رسمي في ١٦٧٩م حيث عرف عنه الورع والتقوى وأنه يقضي حاجته بنفسه من السوق ولايصلي الفجر صيفا ولاشتاء إلا بالجامع وأنه كان ناصرا للحق وكثير الشفاعات لدى الأمراء والعظماء ولا يخشى الظالم ولو كان سلطانا يذهب مع المظلومين حتى ينتصر لهم فإذا حدث معهم أي شيء نادوا عليه (ياخراشي) ليقضي بينهم.