الغرفة التجارية بالمنيا تدعم حساب مواجهة كورونا بمليون جنيه

أشاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالغرفة التجارية بالمنيا وبدورها المجتمعي في الوقوف إلى جانب أبناء المحافظة فى مواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، لوفد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا برئاسه أحمد راضي مخلوف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، والأعضاء أحمد حسن أبو الليل، والمهندس وائل علي قطب، وهشام طلعت عزام، ومصعب مهني، وأيمن عبد الرحمن الأفندي.

وأعلن رئيس مجلس الإدارة تبرع الغرفة التجارية بمبلغ مليون جنيه، دعمًا لمحافظة المنيا في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وعبر المحافظ عن سعادته باستجابة الغرفة التجارية بالمنيا للمبادرة التي أطلقتها المحافظة، للتبرع على حساب رقم "22100111"، لمجابهة التداعيات الناجمه عن أزمة الفيروس كورونا المستجد، في إطار التكاتف بين جميع أفراد ومؤسسات المجتمع.

وذكر رئيس الغرفة، إن التبرع جاء في إطار الحرص على قيام الغرفة بدورها المجتمعي في التخفيف عن كاهل المواطنين خاصة الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن الغرفة التجارية جزء من المجتمع المصري ولابد أن يكون لها دور إيجابي في مواجهة الأزمات.