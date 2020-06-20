الغرفة التجارية بالمنيا تدعم حساب مواجهة كورونا بمليون جنيه
كتب:
اسلام فهمي
11:20 م | السبت 20 يونيو 2020
أشاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالغرفة التجارية بالمنيا وبدورها المجتمعي في الوقوف إلى جانب أبناء المحافظة فى مواجهة فيروس كورونا.
جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، لوفد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا برئاسه أحمد راضي مخلوف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، والأعضاء أحمد حسن أبو الليل، والمهندس وائل علي قطب، وهشام طلعت عزام، ومصعب مهني، وأيمن عبد الرحمن الأفندي.
وأعلن رئيس مجلس الإدارة تبرع الغرفة التجارية بمبلغ مليون جنيه، دعمًا لمحافظة المنيا في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وعبر المحافظ عن سعادته باستجابة الغرفة التجارية بالمنيا للمبادرة التي أطلقتها المحافظة، للتبرع على حساب رقم "22100111"، لمجابهة التداعيات الناجمه عن أزمة الفيروس كورونا المستجد، في إطار التكاتف بين جميع أفراد ومؤسسات المجتمع.
وذكر رئيس الغرفة، إن التبرع جاء في إطار الحرص على قيام الغرفة بدورها المجتمعي في التخفيف عن كاهل المواطنين خاصة الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن الغرفة التجارية جزء من المجتمع المصري ولابد أن يكون لها دور إيجابي في مواجهة الأزمات.